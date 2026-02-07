ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のリュージュ女子2人乗りに出場するソフィア・カークビー（米国）の“恋人募集”に反響が広がっている。独身アスリートが狙うロマンスに五輪公式SNSが脚光を当て、新情報も明らかになった。24歳のカークビーは、自身のインスタグラムに自撮り動画を投稿。「選手村にもうすぐチェックインする。私は独身。バレンタインデーにピンバッジ交換をするために、コーヒーデートがしたいわ