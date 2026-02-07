アイスホッケー女子、GKが落としたスティックを遠くへ払う行動ミラノ・コルティナ五輪が開幕し、6日に行われたアイスホッケー女子の1次リーグでは日本代表「スマイルジャパン」がフランスを3-2で下し白星発進した。試合終盤にフランスの猛攻を浴びた場面で、日本のGKがスティックを落とすという大ピンチ。これをフランスの選手が遠くに払いのけた場面にファンから疑問の声が上がっている。日本は3-1とリードした第3ピリオド終