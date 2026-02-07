神戸GK前川黛也がPK戦で2本セーブし勝利明治安田J1百年構想リーグは2月6日、地域リーグラウンド第1節が3試合行われ、ヴィッセル神戸はアウェーで京都サンガF.C.と対戦した。1-1の同点でPK戦までもつれ込んだ一戦は、神戸GK前川黛也が2本をセーブ。チームに勝ち点2をもたらした。チームに“勝ち点2”を呼び込む完璧な仕事ぶりだった。今季からミヒャエル・スキッベ監督を新たに招聘した神戸は、京都とのアウェー戦に臨んだ。試