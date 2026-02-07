今日7日(土)は、強い冬型の気圧配置で日本海側を中心に大雪や猛吹雪となるでしょう。普段雪の少ない太平洋側も、雪や雨の降る所があり、広く厳しい寒さとなる見込みです。日本海側は大雪日本海側では東北や北陸、山陰を中心に大雪となり、山地だけでなく平地でも、短時間で積雪が急増するおそれがあります。視界不良や路面の凍結により交通障害が発生しやすくなるでしょう。不要不急の車の運転は控え、やむを得ず運転する場合は必