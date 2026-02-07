メディコス・エンタテインメントは、劇場版「Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ Licht 名前の無い少女」より「イリヤスフィール・フォン・アインツベルン」を「スイートデビル」の姿で1/4スケールフィギュア化した商品の予約受付を、2026年2月5日（木）12:00より開始します。着脱可能なリアル布製衣装フィギュア新ブランド「Re▼Dress（リ・ドレス）」の第2弾として登場する本商品は、全高約340mmのボリュームたっぷりなサイズ感