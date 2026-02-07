エムスタイルは、iOS／Android端末用スマホRPG「天空のアムネジア」の新英雄キャラクター「アスモデウス」リリースに伴い、声優を務める青山吉能さんの直筆サイン色紙が当たるプレゼントキャンペーンを2026年2月15日まで開催しています。公式Xのフォロー＆リポスト、またはゲーム内からの応募で、合計5名に直筆サイン色紙が当たるチャンスです。 エムスタイル「天空のアムネジア」  キャンペーン期間：2026年2月1日