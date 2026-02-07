6日、イタリア・ミラノでミラノ・コルティナ冬季五輪の旗手を務めた森重航（左、共同）とリビーニョで旗手を務めた冨田せな（代表撮影・共同）ミラノ・コルティナ冬季五輪の開会式で6日、日本の入場行進でスピードスケート男子の森重航（オカモトグループ）は、イタリアサッカーの聖地として有名なサンシーロを笑顔で歩いた。両手で日の丸を揺らす顔に白い歯がのぞく。旗手を担い「冬季競技には楽しく、格好良く、感動できる種目