コンパス故障と「上官への服従」が生んだ悲劇か 迷走した運命の数時間アメリカ製のグラマンTBF/TBM「アヴェンジャー」艦上攻撃機は、第二次世界大戦中、雷撃、爆撃、対潜哨戒、偵察などに活躍した傑作艦上機です。また、その余裕ある積載量を活かして、戦後には初期の早期警戒機や電子戦機としても運用されました。【画像】ここが「魔の海域」バミューダ・トライアングルですそんな傑作機が一度に5機も行方不明になる遭難事件