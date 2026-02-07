鉄道路線のなかに、マニアックな名前の路線があることを意識されたことはあるだろうか。品川駅（東京都港区）、大崎駅（品川区）、西大井駅（品川区）を三角形のような線形で結ぶJRの路線は、いわゆる本線ではない。その路線にはそれぞれ名前がついているが、日常会話のなかで、そのような路線名が出てくるはずもない。具体的には、品鶴線（ひんかくせん／品川駅〜西大井駅間）、大崎支線（おおさきしせん／大崎駅〜西大井駅間）、