All About ニュース編集部では、2025年10月22〜23日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、老後に住みたい市に関するアンケートを実施しました。その中から、兵庫県の市で「老後に住みたい」と思う市ランキングの結果をご紹介します。【10位までの全ランキング結果を見る】2位：芦屋市／40票兵庫県南東部に位置する芦屋市は、高級住宅街として知られ、豊かな自然と洗練された街並みが魅力の市です。治安の良さや教育環境の充実