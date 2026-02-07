ABEMAの瀧山あかねアナウンサー（31）が7日までに自身のインスタグラムを更新。ストライプのオフショルダーコーデショットを投稿した。自身のインスタグラムで「カメラ購入したのですが苦戦中」と題して投稿。「ちょっとぶれちゃう。がんばる」とストライプのオフショルダーコーデの自撮りショットを公開した。ネットではフォロワーから「美しい」「素敵」「超可愛い！」などの声が上がった。