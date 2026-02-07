2月8日に投開票を迎える第51回衆議院選挙。各党・各候補者の活動がラストスパートに差し掛かるなか、ひょんなことから注目を集めているのが、国民民主党の石田しんご氏だ。【写真】「目がキュピーンってなってる！」イタズラされたポスター街頭演説を実施した国民民主党の石田しんご石田氏は2月5日、武蔵小山駅にて街頭演説を実施。《初めて区議会議員選挙に挑んだ時から、古い政治を新しくしたいという思いは少しも変わってい