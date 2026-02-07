「広島春季キャンプ」（６日、日南）広島のドラフト５位・赤木晴哉投手（２２）＝仏教大＝が６日、開幕１軍入りをつかみ取り、家族をマツダに招待すると誓った。８人きょうだいの次男。大家族への恩返しはここからだ。“異変”に気付いたのは午前の投内連係。スタンドに並ぶ背番号３８のユニホームを目にし、「あっ！と思って。びっくりしました」。母・恵美さん、長男・宗矩（むねのり）さん、姉・由佳さん、妹・寧々伽さん