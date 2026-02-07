元乃木坂46でタレントの秋元真夏（32）が7日までに自身のインスタグラムを更新。ほろ酔いの浴衣ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「酔い」とつづった。写真ではほろ酔いの浴衣ショットを投稿した。ネットではフォロワーから「ほっぺが赤くなってる」「可愛すぎ」「美人」「一緒に晩酌したい」「愛おしい」の声が上がっている。