セレブらしい破壊力のある一撃が、プレミアムナイトを彩った。「大和証券Mリーグ2025-26」2月6日の第1試合はTEAM雷電・黒沢咲（連盟）がトップを獲得。大暴れのスタッツだった。【映像】黒沢さんと同卓したくない…セレブの破壊力抜群の一撃この日、パブリックビューイングイベント「Mリーグ2025-26 プレミアムナイト」が東京・Kanadevia Hallで開催されていた。そんな中、この試合は東家からBEAST X・東城りお（連盟）、EARTH