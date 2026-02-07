「広島春季キャンプ」（６日、日南）広島は６日、今キャンプで初めて重盗練習を行い、現役ドラフトで楽天から加入した辰見鴻之介内野手（２５）が持ち味の走力を披露した。昨季３１盗塁でイースタン・リーグ盗塁王にも輝いた韋駄天（いだてん）の健脚を、新井貴浩監督（４９）も手放しで絶賛した。新井監督の主な一問一答は以下の通り。◇◇−重盗練習が今キャンプ初めて行われた。その意図は。「キャッチャーとラ