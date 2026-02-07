ワタミが国内で運営する韓国フライドチキンブランド「bb.q オリーブチキンカフェ」は、えびフライとチキンを組み合わせた新商品「えびフライバーガー」シリーズを、2026年2月5日(木)より全国の店舗で発売した。価格は550円(税込)から。本シリーズは、手付けで仕上げた軽やかな衣のえびフライと、bb.q自慢のチキンを組み合わせたバーガーシリーズ。えびとチキンを同時に楽しめる点が特徴だ。ラインアップは、えびフライを主役にした