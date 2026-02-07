気の合う男友達に対して、「この人と結婚したら楽しいかも！？」と思ったことはありませんか？同じように、男性も、ふとした瞬間に、女友達が将来のお嫁さん候補に見えることがあるようです。そこで今回は、「スゴレン」の男性読者に行ったアンケート調査の結果を参考にして、「女友達に対して『俺と結婚してほしい！』と思う瞬間９パターン」をご紹介いたします。【１】何気なく脱いだ上着をたたんでくれたとき「良い伴侶になっ