女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は9日から第19週「ワカレル、シマス。」に入る。13日には、錦織友一役を好演している俳優の吉沢亮（32）が同局「あさイチ」（月〜金曜前8・15）に生出演。「プレミアムトーク」で撮影秘話を語る。＜※以下、ネタバレ有＞「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など