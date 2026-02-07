◇米男子ゴルフツアーフェニックス・オープン第2日（2026年2月6日アリゾナ州TPCスコッツデール・スタジアムC＝7261ヤード、パー71）第1ラウンドの残りと第2ラウンドが行われ、14位から出た松山英樹（33＝LEXUS）が8バーディー、1ボギーの64をマークし、通算10アンダーの単独首位でホールアウトした。U−NEXTのインタビューでは「いいショットも悪いショットもあるけど、徐々に徐々にいいものが増えて今日はスコアを伸