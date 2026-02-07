衆議院選挙は選挙戦終盤を迎え、投開票は2月8日に迫っています。「物価高対策」や「税制・社会保障のあり方」「外交・安全保障」などを中心に各党が訴えを続けています。いま日本の鉄道をとりまく状況をみますと、整備新幹線やリニアの建設は決して順調とは言えない状況が続き、既存の鉄道網も地方を中心に利用者減少、担い手不足や設備の老朽化といった課題を抱え、廃線の危機に立つ路線もあります。そんな“課題山積”の日本の鉄