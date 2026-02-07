「兄には勝てない。相続でも、それは同じでした」そう語るのは、50代の女性・仁美さん（仮名）。昨年、母を亡くし、十分な説明がないまま、相続税申告の期限に追われて遺産分割協議書に実印を押すことになりました。納得できない思いを抱えたまま、今年は父の相続を迎えています。なぜ「話し合い」のはずの相続が、不公平感の残る結果になってしまうのか。相続実務士・曽根惠子氏（株式会社夢相続 代表取締役）が、実際の事例をも