第三セクター平成筑豊鉄道（福岡県福智町）の将来像について香春町は、法定協議会が示した3案で今後30年間の町負担を比較すると、BRT（バス高速輸送システム）転換が推計7億7400万円で最もコストが低くなることを明らかにした。