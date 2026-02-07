福岡県内11選挙区に計42人が立候補している衆院選は8日、投開票される。高市早苗首相の高い支持率を背景に勢いづく自民党に対し、他の党は複数の選挙区で追い上げを期する。党派別の立候補者数は、自民11人▽中道改革連合6人▽日本維新の会3人▽国民民主党4人▽共産党6人▽れいわ新選組1人▽参政党6人▽社民党2人▽無所属3人。共同通信社の電話調査などによる終盤情勢では、自民が1〜8区と11区で先行か優位な状況。9区は無所