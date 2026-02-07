福岡県直方市は、若手職員がデジタル技術やオープンデータを使って立案した施策を発表する「DX人財育成事業Award」を開催した。「DX（デジタルトランスフォーメーション）人財」を育てようと初の試みで、市幹部を前に7チームが若者の定住促進や産業活性化などの方策を披露した。