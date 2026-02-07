メジャーリーグの年俸調停は歴史的に見て球団の方の勝率が高いが（おおむね55％から65％）、今季はここまで選手側が5戦全勝と異例の展開になっている。AP通信が報じている。6日は投手のグラハム・アシュクラフトとエドウィン・ウセタの勝利が発表された。レッズのアシュクラフトは、球団提示の125万ドルではなく、本人希望の175万ドル（約2.7億円）を認められた。ウセタは、レイズの120万ドルではなく、152万5000ドル（約2.4億