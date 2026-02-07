来週の欧州主要企業決算メルセデスにエルメス、バークレイズ *は金融株 10日（火） アストラゼネカ バークレイズ* 12日（木） メルセデス・ベンツグループ エルメス・インターナショナル ロレアル シーメンス ユニリーバ ドイツ証券取引所* ※予定は変更することがあります