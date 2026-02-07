マイク・コンリーがミネソタ・ティンバーウルブズに復帰する模様。2月7日（現地時間6日、日付は以下同）、現地メディア『ESPN』のシャムズ・シャラニア記者が報じている。 報道によると、ウルブズとコンリーは再契約のタイミングについて調整を進めているという。コンリーは、4日に行われたトレードでウルブズからシカゴ・ブルズへ移籍。このトレードの対価として金銭を受け取っていた