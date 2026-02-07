ハラスメントへの風当たりが強く、コミュニケーションに細心の注意が必要になった令和の時代。お笑いコンビ・ロザンの菅広文によれば、そんな風潮によって誰しも仕事が上達しにくくなってきているという。では、どうしたらいいのか？※本稿は、芸人の菅 広文『学力よりコミュ力』（PHP研究所）の一部を抜粋・編集したものです。「後輩力」という言葉に騙されてはいけないさて、後輩力という言葉を聞いたことがあるのではないか。