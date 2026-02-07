ASUS JAPANは2月4日、ゲーミングブランド「Republic of Gamers」（ROG）から、ブランド初となる平面磁界ドライバーを搭載した次世代ゲーミングヘッドセット「ROG Kithara」の国内販売を決定した。GREEN FUNDINGでのクラウドファンディング形式による展開し、プロジェクト開始は2月19日から。●開放型のヘッドセット 高精細なサウンドと分離性で競技にもゲームにも使える新製品は、平面磁界型ヘッドホン分野で高い評価を得てい