◇第35回 ITTF-ATTU アジアカップ 2026(4日〜8日、中国)卓球のアジアカップは6日までに予選ラウンドが行われ、16強がそろいました。全8グループに分かれ、4人の総当たり戦で上位2人が決勝ラウンドに進むことのできる今大会。日本からは張本智和選手、篠塚大登選手、戸上隼輔選手、田中佑太選手、そして宇田幸矢選手の5選手が出場しました。全日本卓球を制した松島輝空選手が欠場する中、世界ランクトップ10に唯一入る張本智和選手(