◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート団体 予選(大会1日目/現地6日)フィギュアスケート団体予選では、日本が初日終了時点で総合2位と好発進。トリノオリンピック金メダリストの荒川静香さんが、選手たちの演技を絶賛しました。この種目は、各チーム、男子シングル1人、女子シングル1人、ペア1組、アイスダンス1組で構成されます。合計得点を競い、予選の上位5チームが決勝進出となります。初日には団体3種