「広島春季キャンプ」（６日、日南）広島の栗林良吏投手（２９）と中崎翔太投手（３３）が６日、別メニュー調整となった。栗林は腰の張り、中崎は下半身の張りを訴え、大事を取った。２人の状態について新井監督は「大したことはない」と説明し、軽症を強調した。栗林は今季から先発に転向。３日のブルペンではプロ入り後初の１００球超えとなる１１０球を投じ「テンポを上げることが課題の一つ。まずは投げる体力をつけてい