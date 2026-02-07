タイ北西部の避難民キャンプの一つで開かれたとされる求人説明会の様子＝2025年11月（キャンプ住民提供、共同）タイ政府が北西部に集住するミャンマー避難民に労働許可を出し始めた。出稼ぎのカンボジア人が国境での軍事衝突を機に帰国し、労働力不足が深刻化したためだ。ミャンマー避難民で穴埋めしようと、突然の政策転換で企業に求人を認めた。避難民キャンプで長年暮らす人々には朗報となったが、労働条件や内容に失望が広が