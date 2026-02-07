阪神の沖縄キャンプ初の休日となった5日にチーム宿舎がある恩納村の飲食店に選手たちが続々と姿を見せた。その前にギターを片手に登場したのは湘南乃風の若旦那（49）。大の虎党としても知られ、選手たちのために1日限りのシークレットライブを開催。名曲の数々で選手たちの心を癒やし揺さぶった若旦那に話を聞いた。（取材・遠藤礼）湘南乃風の名曲「曖歌」「応援歌」にザ・ブルーハーツの「トレイントレイン」まで…約50分