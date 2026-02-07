2日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した坂口智隆氏が、阪神・元山飛優について言及した。坂口氏は「競争の激しいチームですけど、野球脳といいますかね、野球が上手な選手」と元山を評価する。「こういう選手が強いチームの一員になれたのは非常にチームにとってもプラスだと思いますし、本人にとってもレベルアップしないといけないところもたくさんありますから、そういう意味では野球のうまさに