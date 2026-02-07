高梨沙羅（29）スキー・ジャンプ女子2月8日 2：45ノーマルヒル2月11日 2：45混合団体2月16日 2：45ラージヒルメダル期待度★★高梨沙羅が、’14年のソチ大会以来４大会連続の五輪に臨む。Ｗ杯では15歳の史上最年少で金メダルを獲得してから、女子個人最多優勝63回と最多表彰台116回を達成。いずれもギネス記録だ。だが最近は’22年３月のオスロ大会（ノルウェー）以来、優勝から遠ざかっている。53歳で現役のスキージャンプ