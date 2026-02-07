丸山 希（27）スキー・ジャンプ女子メダル期待度★★★★丸山希(のぞみ)は苦労人だ。前回（’22年の北京五輪）でも代表候補と期待されていたが、’21年10月に北海道の大倉山で開かれた全日本選手権で激しく転倒。左膝前十字靭帯(ひだりひざぜんじゅうじじんたい)損傷などの大ケガで、９ヵ月におよぶリハビリを強いられたのだ。今季前の２シーズンでは、メイン大会での表彰台からも遠ざかった。53歳で現役のスキージャンプ界の″レ