ミラノ・コルティナ五輪が開幕ミラノ・コルティナ五輪の開会式が6日（日本時間7日）、ミラノにあるサン・シーロ五輪スタジアムを中心に行われた。トンガのピタ・タウファトファが五輪旗を運ぶ「フラッグベアラー」を務めた。過去の五輪ではオイルを塗った上半身裸の肉体美が話題になったが、今回は服を着ての登場。Xでも反響が広がった。マラソンで夏季五輪連覇のエリウド・キプチョゲ（ケニア）や元広島市長の秋葉忠利氏らと