木原龍一と2014年ソチ五輪出場の高橋成美さんミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体戦が6日に行われ、初日を終えて日本は2位につけた。ペアのショートプログラム（SP）では、三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）が、82.84点の自己ベストで1位に。地上波中継では、元スケーターの独特の解説が話題となっていた。2023、2025年の世界選手権を制した“りくりゅう”が貫禄の好演技を見せた。ノーミスで自己ベスト＆世界