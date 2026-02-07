小山淳氏は2024年4月に福島CEOに就任した福島市などをホームにJ3で12シーズン戦う福島ユナイテッドFC。58歳のFWカズ（三浦知良）の加入で、いきなり全国的に注目された。どうしてカズ獲得に動いたのか、福島とはどういうクラブなのかー。24年に代表取締役CEOに就任し、クラブのかじ取り役を担う小山淳氏（49）に聞いた。（取材・文＝荻島弘一）◇◇◇カズと同じ静岡県出身の小山氏は藤枝中、藤枝東高でと