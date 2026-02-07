オヤツを欲張りすぎたハムスターの動画がSNSで話題になっている。 【写真】鼻先しか入らない！何度もグッと押し込むも無理そう 頬袋にパンパンにおやつを蓄え、コブラのような形になっているハムスターが登場。寝床に持って帰ろうとするものの、入口が小さすぎてつっかえてしまいジタバタ。丸い小さい穴に頭を入れようと頑張るうちに、なぜかお尻が浮き上がり、逆立ち状態に。なんとそのままでんぐり返ししてしまう