ミッドランドスクエア41階で 季節限定ティー&スイーツタイム 名古屋駅前「ミッドランドスクエア」41階という抜群のロケーションを誇る『GRADATIONS(グラデーションズ)』に期間限定でいちごとチーズをテーマにしたアフタヌーンティーとシーズナルパフェが登場。 期間は3月1日(日)まで。 名古屋の大人女子の皆様にこそ味わってほしい、目にも舌にも贅沢なスペシャル