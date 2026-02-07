「静かに革命を起こしているエリート分析官が長谷川カイタだ」今シーズンのプレミアリーグで、名門マンチェスター・ユナイテッドが復活の兆しを見せている。第24節を終えた段階で、勝ち点41で4位につけている赤い悪魔に何が起きているのか。英メディア「Tribuna」は、今シーズンのユナイテッドが、ここまで100回のセットプレーから8得点の割合で得点を挙げていることに着目し、その舞台裏にいるある日本人をピックアップした。