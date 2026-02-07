▼山梨県（甲府地方気象台・７日５時）【中・西部】くもり【東部・富士五湖】くもり時々雪▼長野県（長野地方気象台・７日５時）【北部】くもり【中部】くもり【南部】くもり▼新潟県（新潟地方気象台・７日５時）【下越】雪【中越】雪【上越】雪【佐渡】くもり時々雪▼富山県（富山地方気象台・７日５時）【東部】雪時々止む【西部】雪時々止む▼石川県（金沢地方気象台・７日５時）【加賀】くもり時々雪【能登】くもり時々雪▼福