東武ワールドスクウェア（栃木県日光市）では、2026年2月11日（水・祝）に、愛犬と一緒に楽しめるイベント「犬国記念日（けんこくきねんび）」が開催されます。園内の世界の有名建築物を巡りながら、ステージ企画やクイズラリー、限定メニュー、グッズなどを満喫できる1日です。わんちゃん同伴で利用できるカフェやレストランがある点も、旅先選びの安心材料になります。 東武ワールドスクウェア「犬国記念日（けんこくきねん