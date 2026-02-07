いよいよ8日に投開票が迫った衆議院選挙。16日間の超短期決戦と言われる中、各党からは消費減税などを中心とした政策が打ち出された。この選挙を契機に野党側は新党も誕生。立憲民主党と公明党による中道改革連合が生まれ、さらに減税日本・ゆうこく連合も旗揚げとなった。【映像】過去最多 小中学生の自殺者数（推移グラフ）『ABEMA Prime』では、この衆院選でも政党研究を実施。減税日本・ゆうこく連合からは日本保守党を離