日本人女子コンビに再び亀裂。先輩レスラーにゴルフカートから蹴り出され、必死に走って追いかける後輩という”世界一のリング”とは思えないシュールな絵面にファンから「めっちゃ意地悪」や「私は何もしてあげられない」など様々な声が寄せられた。【映像】破局の前兆？ 日本人女子タッグ“ゴルフカート”で大モメWWEスーパースターのアスカが自身のXを更新。”カブキウォリアーズ”の相棒カイリ・セインを「ロイヤル・ラン