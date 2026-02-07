大の納豆好きで知られる福山雅治さんと安住紳一郎アナの「納豆企画」後編は、意外な組み合わせのアレンジレシピや、“25粒で1万円超”の納豆も登場します。【写真を見る】“納豆大好き”福山雅治をうならせた「25粒で1万800円」の最高級納豆とは？【THE TIME,】 アレンジ自在“納豆チョイ足し”レシピ映画の舞台挨拶の合間に、“納豆の聖地”茨城県のアンテナショップ『IBARAKI sense』（東京・銀座）で、安住アナとご当地納