アメリカ・マサチューセッツ州の地下鉄で、線路に転落した男性がカメラに捉えられた。駅には電車が到着寸前だったが、警察官が飛び降りて男性を助けたという。一方、雪が降るノースカロライナ州では、車が池に転落。消防隊員が車の上で孤立していた男性を救出した。接近する電車…間一髪の救出劇アメリカ・マサチューセッツ州で、通報を受けて駆けつけた警察官が地下鉄のホームで目にしたのは、線路に落ちて動けなくなった人だった